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TFF'de Nihat Özdemir'in ardından yeni başkan için seçim tarihi belli oldu

TFF'de Nihat Özdemir'in ardından yeni başkan için seçim tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) Başkan Nihat Özdemir’in istifasının ardından Olağanüstü Genel Kurul tarihi açıklandı.

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Servet Yardımcı başkanlığında toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul’un 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'da yapılması kararlaştırdı. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 17 Haziran 2022 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacağı duyuruldu.

Toplantıda Olağan Seçimli Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi ile birlikte Olağan Genel Kurul gerçekleştirilecek.

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