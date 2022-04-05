Stoltenberg'den Esad hatırlatmalı Putin mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Buça'daki katliamla ilgili Putin'i suçlarken yaşananları ve sivillerin hedef alınmasını savaş suçu olarak nitelendirdi. Tüm dünyanın tarihte görülmemiş bir şekilde Rusya'ya karşı sert önlemler alması gerektiğini ifade eden Stoltenberg, Ukrayna'ya NATO'nun destek verdiğini belirtti.

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Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya'nın nükleer ve biyolojik savaş düzenleme ihtimali olup olmadığı hakkındaki soruya da yanıt veren Jens Stoltenberg 'Bizi, Ukrayna'yı, ABD'yi onlar suçladı. Rusya'nın iddiaları tamamen yanlış. NATO müttefikleri hiçbir şekilde kimyasal savaşı desteklemiyor. Rusya'nın kimyasal ajanları daha önce kullandığını biliyoruz.' dedi.

Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sivillerin hedef alınması savaş suçudur. Bu Putin'in savaşı! Bu savaşı onun seçimleri gerçekleştirdi. Yaşanan ölümlerden ve savaşın tüm etkilerinden o sorumlu. Bizim sorumluluğumuz Ukrayna halkını desteklemek. NATO'nun askeri techizatları onlara yardımcı oldu. Ukrayna ordusu eskiye göre daha iyi durumda. Bu NATO sayesinde gerçekleşti.

"Rusya daha önce nükleer silahı Suriye'de Esad'a gönderdi. Esad'ın muhaliflere kimyasal silah gönderdiğini de biliyoruz. Bu savaştan kesinlikle Putin sorumlu."