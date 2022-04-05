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Zelenski'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır'

Zelenski'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den son dakika Türkiye açıklaması geldi. Zelenski, Türkiye'nin Mariupol'daki yaralıları ve ölenleri gemilerle çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yerel gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıların ve ölenlerin Mariupol'dan çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu konuda diplomatik görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan'la konuştum, Putin'den onay bekliyoruz
- Türkiye yaralıları ve ölüleri gemilerle Berdyansk'tan nakletmeye hazır. Mariupol'a yaklaşmaları imkansız. (Güvenlik nedeniyle) Buna izin vermeyiz. Berdyansk'tan nakledebilirler.

- Yani (yaralı ve ölülerin) Berdyansk'a götürülmeleri gerekiyor. Yaralıları ve ölüleri (Mariupol'dan) çıkarmak için tüm altyapımız hazır.

- Putin'den onay bekliyoruz. Ben Erdoğan ile konuştum, Erdoğan onunla konuştu. Şimdi bu durum onun (Putin) onayına bağlı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamıştı
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebileceklerini, bu kapsamda Rus ve Ukraynalı yetkililerle görüştüklerini söylemişti.

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