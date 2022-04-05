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Çanakkale'de 36 saattir aranan öğretmen bakın nerede bulundu?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çanakkale'de 36 saattir aranan öğretmen bakın nerede bulundu?

Çanakkale’de, arabasıyla kaza yapan ve kendisinden 36 saat boyunca haber alınamayan Felsefe Öğretmeni Seher Güllüce (49) polis memurunun dikkati sayesinde fark edilerek, kurtarıldı.

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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Atatürk Anadolu Lisesi’nde Felsefe Öğretmeni olarak görev yapan Seher Güllüce, önceki gün akşam saatlerinde Çanakkale merkeze doğru kendisine ait aracıyla yola çıktı.

Merkeze bağlı İntepe köyünde dün akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan Güllüce’den daha sonra haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Talihsiz öğretmenin Derbentbaşı köyü mevkiinde rampadan aşağıya uçtuğu, o sırada geçen bir polis memurunun dikkati sayesinde fark edildiği öğrenildi.

Öğretmen Güllüce’nin yardımına 112 Acil Servis ekipleri gönderildi. 36 saattir kendisinden haber alınamayan öğretmen, Ezine Belediyesi itfaiye ekiplerinin sıkıştığı araçtan kurtarılarak ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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