Büşra Durmaz'ın sütanne olduğu Nisa Bebek için Aile Bakanlığı'ndan açıklama! Bakımevinde ihmalden öldü

Pendik’te annesi tarafından sokağa terk edilen, Acil Tıp Teknisyeni büşra Durmaz’ın sütanneliğini yaparak kendisine Nisa Mihriban adını verdiği bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği ile ilgili olayda bakımevi ihmali için Aile Bakanlığı açıklama yaptı.

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İstanbul Pendik’te boş bir arazide terk edilmiş halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 3 aylık Nisa bebek ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Anne E.S. tarafından terk edilen Nisa bebek, 30 Mart’ta emniyet birimleri tarafından Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa getirilmiştir. 31 Mart sabah saatlerinde solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle kurumda görevli sağlık personeli tarafından Nisa bebeğe müdahale edilmiş ve ambulansla hastaneye götürülmüştür. Bebek hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve durumunun kritik olduğu bilgisi edinilmiştir.

Konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.