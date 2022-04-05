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Meral Akşener'in eski danışmanından çarpıcı sözler: Parti serseri mayına döndü

Meral Akşener'in eski danışmanından çarpıcı sözler: Parti serseri mayına döndü

İYİ Partideki Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu depreminin yankıları devam ederken Genel Başkan Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer'den çarpıcı açıklamalar geldi.

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İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer, İYİ Partide Türk milliyetçilerine darbe vurulmaya devam edildiğini söyledi. 

Yenerer, "Partide son kongreden başlayarak sistematik bir değişim var. Bu süreçte Amerikancılar yerinde kaldı, görevini sürdürüyor. Parti, ideolojisinden tamamen saptı. Kimin neyi savunduğu belli değil. Genel başkan yardımcılarına baktım, birkaç Türk milliyetçisi var o kadar. Bir partinin merkezindeki genel başkan yardımcıları aynı ideolojide değilse o parti serseri mayına dönmüş demektir.

"Koray Aydın'ın teşkilat başkanlığından alınması çok manidar"
Genel Başkan Akşener, partiyi liyakatsizlerden temizlemek yerine farklı bir amaçla değişiklik yaptı. Koray Aydın'ın teşkilat başkanlığından alınması çok manidar. Halkların Demokratik Partisine (HDP) tavır gösterenlerin başında Yavuz Ağıralioğlu geliyordu. Partideki Türk milliyetçilerinin son derece rahatsız olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Yenerer, İYİ Partiyi iş birliği yaptığı Millet İttifakının yanında, Millet İttifakını da HDP ile yan yana konumlandırdığını kaydetti.

(TÜRKİYE GAZETESİ)

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