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Kayıplara karışmıştı! HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu tespit edildi

Kayıplara karışmıştı! HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu tespit edildi

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra ortadan kaybolan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasadışı yollarla Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG kontrolündeki alana geçtiği değerlendiriliyor. Dokunulmazlık dosyasının TBMM'de tartışıldığı sırada Güzel'in Şırnak'taki Ezil Çayı üzerinden sınır ötesine geçtiği düşünülüyor.

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TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Adıyaman kırsalında yaptığı operasyonda öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan samimi fotoğrafları çıkan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dokunulmazlık dosyası TBMM'ye geldikten ortadan kayboldu. Güzel'in savunmasını bile başka HDP'li vekiller yaptı.

İçişleri Bakanlığının hakkında 'yurt dışına çıkma yasağı' koyduğu HDP'li Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması sonrasında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Semra Güzel verdiği adreslerde bulunamadı. Görgü tanıkları Güzel'i ocak ayı sonlarında Diyarbakır'da kısa bir süre sonra da Şırnak'ta gördü. HDP'li Güzel'in Ezil Çayı üzerinden Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrolündeki alana geçtiği değerlendiriliyor.

Danışmanı da firar etmişti
Güzel'in TBMM'de danışmanlığını yapan Kenan Canpolat'ın terörist Volkan Bora'nın kuzeni olduğu belirlenmişti. Güzel'in Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkınca danışmanının da Almanya'ya kaçtığı ortaya çıkmıştı.

(AKŞAM)

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