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İşte Buça katliamının baş şüphelisi! Ukrayna her yerde onu arıyor

İşte Buça katliamının baş şüphelisi! Ukrayna her yerde onu arıyor

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ediyor. Buça'daki katliam görüntüleri ile ilgili dünyayı dehşete düşüren yeni bir iddia geldi. Ukraynalı araştırmacılar katliamın arkasındaki ismi belirlediklerini duyurdu.

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UKRAYNA'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça'da Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenlerinin bulunmasının yankıları sürüyor. Dünya, tabiri caizse, pazar gününden beri Ukrayna'dan gelen görüntülerin şoku içerisinde.

Yüzlerce sivilin elleri arkadan bağlı cansız bedenlerinin bulunması üzerine Ukrayna harekete geçti ve katliamın arkasındaki kişiyi belirlemek için çalışma başlattı. İstihbarat kaynakları bölgeyi işgal eden tugayın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirledi.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre Ukraynalı araştırmacılar Omurbekov'un birliğinin bölgede bulunduğunu kanıtladı. Aynı habere göre Rus-Ukrayna Savaşı hakkında bilgilendirmek için kurulan gönüllü bir girişim olan InformNapalm, bu iddiasını kanıtlayacak delilleri ise henüz açıklamadı.

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