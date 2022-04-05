ABD'den dolar yasağı! Rusya üzerindeki baskı daha da artacak

ABD, Rus hükümetinin ABD'li finans kuruluşlarına dolar cinsi ödeme yapmasına izin vermeyecek. Karar 4 Nisan tarihi itibariyle uygulamaya alındı.

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ABD, Rusya üzerinde tahvil ödemelerini gerçekleştirmede alternatif fonlama kaynakları bulma konusunda baskı yaratmak için ABD bankalarına Rusya hükümeti tarafından yapılan dolar cinsi ödemeleri durdurma kararı aldı.

ABD, Rus hükümetinin ABD bankalarındaki hesaplarından yapılan dolar borç ödemelerini durdurarak tahvil yatırımcılarına ödeme yapmak için alternatif fon kaynakları bulma konusunda Rusya üzerindeki baskıyı artırdı.

Bloomberg'in haberine göre bu hamle Rusya'nın rezerv kullanımının etkisizleştirilmesi ve temerrüde düşmesi için tasarlandı.