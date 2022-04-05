Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,64 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 2.326,29 puana taşıdı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 14,89 puan artarken toplam işlem hacmi 54,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,64 değer kazancıyla 2.326,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,02 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan enflasyonist baskılarla küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyrin hakim olduğunu belirterek Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı ile ABD ve Avrupa'dan gelebilecek yeni yaptırım kararlarının gündemin odağında yer aldığını aktaran analistler ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında olacağını söyledi.