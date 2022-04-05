Türkiye 5 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 232 bin 135 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 12 bin 213 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 122 bin 340'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 5 Nisan 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 232 bin 135 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 213 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 13 bin 568 oldu.