BIST 2.326
DOLAR 14,73
EURO 16,08
ALTIN 911,60
HABER /  SAĞLIK
ADV 81 İlde Ücretsiz Montaj

Türkiye 5 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 5 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 232 bin 135 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 12 bin 213 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 122 bin 340'a yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 5 Nisan 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 232 bin 135 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 213 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 13 bin 568 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa seyahat kısıtlaması getirilen listeden Türkiye'yi çıkardı
Fransa seyahat kısıtlaması getirilen listeden Türkiye'yi çıkardı
Putin, gıda ihracatı konusunda resti çekti
Putin, gıda ihracatı konusunda resti çekti
ABD'den dolar yasağı! Rusya üzerindeki baskı daha da artacak
ABD'den dolar yasağı! Rusya üzerindeki baskı daha da artacak
Masumlar Apartmanı binası kaç yıllık nerede, nasıl gidilir?
Masumlar Apartmanı binası kaç yıllık nerede, nasıl gidilir?
Kayıplara karışmıştı! HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu tespit edildi
Kayıplara karışmıştı! HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu tespit edildi
İpek Ayaz Kortunç kaç yaşında eşi Serbay Kortunç kimdir? İpek Ayaz Kortunç dizileri
İpek Ayaz Kortunç kaç yaşında eşi Serbay Kortunç kimdir? İpek Ayaz Kortunç dizileri
İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı!
İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı!
Üretim giderek artıyor! Türkiye rüzgar enerjisinde dünyada 10'uncu sıraya yerleşti
Üretim giderek artıyor! Türkiye rüzgar enerjisinde dünyada 10'uncu sıraya yerleşti
ABD'den Yunanistan'a soğuk duş! F-35 satışı geri plana atıldı
ABD'den Yunanistan'a soğuk duş! F-35 satışı geri plana atıldı
Masumlar Apartmanı Okşan gerçekte kim oynuyor adı nedir?
Masumlar Apartmanı Okşan gerçekte kim oynuyor adı nedir?