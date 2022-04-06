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Polonya Başbakanı Macron'a sordu: Hitler ile görüşür müydün?

Polonya Başbakanı Macron'a sordu: Hitler ile görüşür müydün?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron hakkında Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Hitler ile müzakere edermiydin?" dedi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgede yaşanan can kayıpları giderek artıyor.

Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinin kontrolünü bir ay boyunca elinde tutan Rus güçleri geçtiğimiz gün kentten geri çekilmiş, kente giren Ukrayna ordusu ise sokaklarda ve evlerde çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşmıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sivillerin katledilmesi henüz yeni ortaya çıkmışken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen telefon görüşmesi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a sert tepki gösterdi.

"Hitler ile görüşür müydün"
Düzenlediği basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a hitap eden Morawiecki, "Suçlularla pazarlık yapılmamalı, onlarla savaşılmalı. Hiç kimse Hitler'le pazarlık yapmadı. Hitler, Stalin, Pol Pot ile müzakere eder miydin?" sorusunu sordu.

"Hangi eylemi durdurdunuz"
Macron'a savaş boyunca elde ettiği başarıları soran Morawiecki, "Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız? Gerçekleşen eylemlerden herhangi birini durdurdunuz mu?" ifadelerini kullandı.

Fransa'dan Polonya'ya yanıt
Morawiecki'nin sözlerine yanıt Macron'dan değil Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden geldi.

Yapılan yazılı açıklamada Putin'in batılı ülkelerin taleplerini anlaması için iletişim kanallarının açık olmasının önemine vurgu yapıldı.

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