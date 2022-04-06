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2023 Türkiye genel seçiminde hangi il kaç milletvekili çıkaracak işte liste

2023 Türkiye genel seçiminde hangi il kaç milletvekili çıkaracak işte liste

2023 genel seçiminde illerin milletvekili dağılımı belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki hangi il kaç vekil çıkaracak?

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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 124 sayılı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. YSK kararına göre, TÜİK verilerinden hareketle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı. YSK kararında, 2 ve 3 seçim bölgesine ayrılan 4 büyükşehirin ilçelerinin bölgelere göre dağılımı da yer aldı.

Bu çerçevede, 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara ile 98 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3'er seçim bölgesine ayrıldı.  20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa ile 28 milletvekili çıkaracak olan İzmir de 2’şer seçim bölgesine bölünecek.

İşte milletvekillerinin illere göre dağılımı: 

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