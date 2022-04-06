BIST 2.347
DOLAR 14,74
EURO 16,06
ALTIN 909,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Kavga ihbarına giden ekipler buldu! Korkunç manzara

Kavga ihbarına giden ekipler buldu! Korkunç manzara

 ADANA’da bir evdeki kavga ihbarına giden polis, yaralı erkek ile kadın cesedi buldu.

Abone ol

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde bir evde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Apartmana ulaşan ekipler, 3. kattaki dairenin kapısını açan olmayınca olay yerine CANKUR ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Ömer Sevinç'i yaralı, Şükriye Sevinç'i ise ölmüş halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Sevinç, görevlilerce ambulansa taşındı. Bu sırada ölen Şükriye Sevinç'in bir yakını Ömer Sevinç'e tepki gösterdi.

Boğazından yaralı olduğu tespit edilen Ömer Sevinç, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, Ömer Sevinç'in Şükriye Sevinç ile boşanma aşamasında olduğu ve çıkan tartışmanın ardından kadını öldürdükten sonra kendisine zarar verdiği belirlendi. Şükriye Sevinç'in cenazesinin yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
1 yıl 4 aydır korona karantinasındaydı! Muzaffer Kayasan tıp tarihine geçti son testle özgür oldu
1 yıl 4 aydır korona karantinasındaydı! Muzaffer Kayasan tıp tarihine geçti son testle özgür oldu
Kira fiyatları çıldırdı öncelikler değişti tek kriter ucuzluk
Kira fiyatları çıldırdı öncelikler değişti tek kriter ucuzluk
Çağlar Ökten eski eşi kimdir oğlu Artur'un annesi kaç yaşında?
Çağlar Ökten eski eşi kimdir oğlu Artur'un annesi kaç yaşında?
Sabah yazarı Dilek Güngör yazdı: Domates paramız yata gidiyor yazın yüzerken görürsünüz
Sabah yazarı Dilek Güngör yazdı: Domates paramız yata gidiyor yazın yüzerken görürsünüz
Türkiye'den Buça'daki katliamla ilgili tepki: Dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür
Türkiye'den Buça'daki katliamla ilgili tepki: Dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür
Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti kulislerinde 'yüzde 99' iddiası konuşuluyor
Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti kulislerinde 'yüzde 99' iddiası konuşuluyor
Adana'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki karısını öldürüp kendinin de boğazını kesti
Adana'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki karısını öldürüp kendinin de boğazını kesti
Hazır giyimde yüzde 80 zam geliyor! Satışlar en düşük seviyeye düştü
Hazır giyimde yüzde 80 zam geliyor! Satışlar en düşük seviyeye düştü
Liverpool yarı finale göz kırptı Manchester City tek golle kazandı
Liverpool yarı finale göz kırptı Manchester City tek golle kazandı
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev'e taşındı
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev'e taşındı