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Yumurtaya yüksek zamlar geliyor! Yumurta üreticileri acil diyerek duyurdu

Yumurtaya yüksek zamlar geliyor! Yumurta üreticileri acil diyerek duyurdu

Yumurta fiyatlarının enflasyonla beraber artışına dikkat çeken YÜSAD Başkanı Metin Akman, artışın süreceğine dikkat çekti ve çok daha yüksek fiyatların olabileceğini söyledi.

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Yumurta Üreticileri Ürünleri Sanayicileri Derneği Metin Akman yumurta fiyatlarındaki artışın sürebileceğine dikkat çekerek "Acil eylem planı" oluşturulmasını istedi. Akman şunları söyledi:

"Enflasyona baktığınızda yumurtanın enflasyonu üretici fiyat endeksine yakın. Bundan sonraki aylarda enflasyon trendiyle paralel şekilde yumurta fiyatları artacaktır, kaçınılmazdır. Aksi düşünülürse yumurtadaki gıda enflasyonu çok daha yüksek olur. Çünkü neden arz iyice düşecektir, arz düştükçe düşen talebe rağmen arz talepten fazla düşebilir çok daha yüksek fiyatlarla karşılaşabiliriz. Yumurta stratejik bir ürün sadece sofrada değil sanayide de kullanıyoruz. Buradaki sektörleri de etkiliyor. Çok iyi planlamalı çok iyi desteklemeliyiz. Köstek olursak artık üreticinin gücü kalmadı. Acil eylem planı oluşturulmalı. Oluşturulmazsa istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz."

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