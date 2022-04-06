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Abdulkadir Selvi olay belgeyi paylaştı Kılıçdaroğlu 'Erbakan hapse girsin' diye imza atmış

Abdulkadir Selvi olay belgeyi paylaştı Kılıçdaroğlu 'Erbakan hapse girsin' diye imza atmış

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'kayıp trilyon" davasında Necmettin Erbakan'ı hapisten kurtaran düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran ve aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasının da olduğu 110 CHP'li vekilin dilekçesini paylaştı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Erbakan hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" sözleriyle başlayan tartışmada ortaya çıkan belge gündeme oturdu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 28 Şubat döneminde devrilen Erbakan için açılan kayıp trilyon davasında aldığı hapis cezasına ilişkin detay paylaştı. 

Selvi, o dönem 80 yaşında olan Erbakan için verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasının ev hapsine dönüştürülmesini sağlayan hükümetin hazırladığı düzenlemeye karşı CHP'nin harekete geçtiğini yazdı.

CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulunduğunu yazan Selvi, Kılıçdaroğlu'nun imzasının da olduğu CHP'li vekillerin başvuru dilekçesini yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:

Bu imza kimin
Kılıçdaroğlu’nun Erbakan aşkı ne zaman ortaya çıktı, orasını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. O da Erbakan hapse girmesin diye çıkarılan yasal düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunan isimlerden biri de CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu. İşte belgesi.



Sayın Kılıçdaroğlu, bu doğru değil diyebiliyor musunuz? Ben Erbakan’ın hapse girmesini önleyen yasanının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruya imza vermedim diyebilir misiniz?

Başörtüsü iptal başvurusu
Başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun altında da CHP Grup Başkanvekili olarak Kılıçdaroğlu’nun imzası vardı.

Saadet Partisi, bu Kılıçdaroğlu ile ittifak yapıyor. Dahası, Kılıçdaroğlu’nun Saadet Partisi’nin de içinde yer aldığı Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olması söz konusu.

Bir yanda Erbakan’ın hapis cezasını kaldıran Erdoğan, ona karşı ise Erbakan hapse girsin diye Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Kılıçdaroğlu yarışacak. Şimdi dönüp vicdan sahibi olduğunu bildiğim milli görüşçülere sormak istiyorum.

Kimi tercih edeceksiniz?
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erbakan’ı hapse girmekten kurtaran Erdoğan’ı mı destekleyeceksiniz yoksa Erbakan hapse girsin diye Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunan Kılıçdaroğlu’nu mu?

Başörtüsü yasağını kaldıran Erdoğan’ı mı tercih edeceksiniz, başörtüsü yasağının devam etmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Kılıçdaroğlu’nu mu? Karar sizin."

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