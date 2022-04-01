Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a Erbakan cevabı: Bugün ne yapıyorsunuz? Mesele budur işte!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Erbakan hocamız CHP ile birlikte olurdu" açıklamasıyla başlayan polemik kızıştı. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Mesele Erbakan Hocamı tanımaksa, ben en az Temel Bey kadar tanırım” sözlerine cevap verdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP ile birlikte olurdu" sözleri AK Parti ile Saadet Partisi'ni karşı karşıya getirdi.

AK Parti kurmaylarının tepkisini çeken açıklamalara en tepedeki isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklama geldi.

"Ebedi alemden, hocamla böyle bir irtibatı nasıl kurdu?"

Özbekistan ziyaretinde gazetecilere konuşan Erdoğan, bu sözlere karşılık olarak, "Temel Bey'in ebedi alemden, hocamla böyle bir irtibatı nasıl kurduğunu anlamakta doğrusu zorlanıyorum. Haddine mi senin ya? Ne zamandan çıktı bu iş. Mesele Erbakan hocamı tanımaksa ben en az Temel Bey kadar tanırım. Ben Erbakan hocamın, İstanbul gibi bir şehirde Gençlik Kolları Başkanlığından tutun İl Başkanlığına varıncaya kadar teşkilatlarından geliyorum. Onun teşkilatında il başkanlığını yapmışım Daha sonra yine hocamın döneminde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yapmışım. Tereciye tere satmasınlar. Biliyoruz bu işleri. Böyle bir saçmalık olur mu?" demişti.

"Bugün ne yapıyorsunuz? Mesele budur işte!"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'a yanıt olarak, "Evet Sayın Erdoğan, siz bizim gençlik kollarımızda görev yaptınız, il başkanlığımızı yaptınız, bizde belediye başkanlığı yaptınız ve MKYK'da görev aldınız, doğru. Tamam, bunlar iyi güzel de; sonra ne yaptınız ve bugün ne yapıyorsunuz? Mesele budur işte!" dedi.