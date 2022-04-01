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Soylu Kılıçdaroğlu iddiasında şifreyi verdi Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz bildiriyi götüren ismi yazdı

Soylu Kılıçdaroğlu iddiasında şifreyi verdi Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz bildiriyi götüren ismi yazdı

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın bildirisini yabancı büyükelçiye düzelttirmesi için gönderdiği ismin Kılıçdaroğlu'nun danışmanı emekli büyükelçi Ünal Çeviköz olduğunu yazdı.

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İçişleri Bakanı Sülayman Soylu'nun Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın hazırladığı bildiriyi yabancı büyükelçiye düzelttirdiği iddiasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Günlerdir her platformda iddiasını tekrarlayan Soylu, konuyla ilgili "Mutabakat metninizi; yanınızdaki bir büyükelçiyi, bir Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip de redakte ettiremezsiniz… Bir şifre daha verdim…" dedi.

Soylu'nun verdiği ipucundan yola çıkan Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, Kılıçdaroğlu'nun bildiriyi gönderdiği büyükelçinin Ünal Çeviköz olduğunu iddia etti.

"Bir Büyükelçi, bir Büyükelçi’ye “Gel birader, beraber bir Tashih Dükkânı açalım” demiş!" başlıklı yazısında kamuoyunun tartıştığı konuya dair şu ifadelere yer verdi:

"Emekli olduktan sonra Radikal ve Hürriyet’te yazarlık yaptı… Sonrasında (2015) CHP’den siyasete girdi. 2018’de milletvekili seçildi ve CHP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu! 2020’deki kurultayda Parti Meclisi’ne giremedi.

“Kontrollü” Kemal Bey, Çeviköz’ü bu defa “Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı” yaptı.

-Neden?
-Mister Çeviköz, Uncle Sam için “Bulunmaz Hint Kumaşı” gibidir de ondan!
Ayrıca… AB üyesi ülkelerin elçileriyle de “can ciğer kuzu sarmasıdır!”

Ünal Flake & Jeff Çeviköz
Ahmet Ünal Çeviköz, öylesine bir Amerikancıdır ki; ABD’nin Ankara Büyükelçisinden farksızdır! CHP’nin emekli monşeri, mandacı zihniyetin günümüzdeki tescilli markasıdır.

Çok örneği var da, sadece bir misalle yetinelim:

Mister Çeviköz, “Made in U.S.A” bir kuruluş olan German Marshall Fund’daki konuşmasında (Kasım 2020) şunları söylemişti:

--Biden’dan, Türkiye için “demokrasi” vurgusu bekliyoruz.

--CHP iktidarında, S-400’leri iptal edeceğiz…

--Türkiye, Libya’ya Silah Ambargosu içeren BM kararına uymadı.

--KKTC’de kapalı kent Maraş’ın açılmasını istemiyoruz.

--Türkiye Suriye’den çekilmeli; Suriye’deki Kürtlerle ilişkiler geliştirilmeli.

--Transatlantik birlik yeniden inşa edilmeli. Bu, Türkiye’yi NATO’ya geri getirecektir!

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