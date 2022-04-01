Bomba kulis! Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa edip BBP'ye Genel Başkan olacak!

İYİ Parti'de Meral Akşener tarafından A Takımı'ndan çıkarılan Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'den istifa ederek Büyük Birlik Partisi'ne geçeceği ve Genel Başkan olacağı iddia edildi...İddia, eski CHP Milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi...

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HDP ve CHP hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Yavuz Ağıralioğlu'nun, Meral Akener tarafından görevden alınması siyaset kulislerini karıştırdı. Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Yavuz Ağıralioğlu'na İYİ Parti'den istifa etmesi çağrısı yaparken, Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş'tan bomba kulis bilgisi geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'A Takımı'nı değiştirmesi için Yarkadaş, İYİ Parti'nin Tansu Çiller'e önlem amaçlı ve yaptırılan araştırma sonuçları çerçevesinde merkeze konumlanmaya çalıştığını dile getirdi. Akşener tarafından üstü çizilen, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'ndan alınan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu hakkında bomba bir kulis bilgisi paylaştı:

"Ankara kulislerinde özellikle muhafazakar çevrelerde Yavuz Ağıralioğlu için "Acaba BBP'ye genel başkan olsa daha mı iyi olur, kendini daha iyi mi ifade eder? BBP'yi ayağa kaldırabilir mi?" şeklinde bir arayış vardı. Meral Akşener de bu duyduklarından rahatsız oldu. Son dönemde CHP'ye yönelik eleştirilerini de artırmış, Kılıçdaroğlu da ona cevap verilmemesini istemişti... Sanırım Kılıçdaroğlu ile Akşener bu konuyu konuşup hallettiler."