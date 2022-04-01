İnternete bugün gelecek zam ertelendi BTK yeni tarihi duyurdu

BTK tarafından genişbant internet tarifelerinin toptan fiyatlarına gelecek olan ve tüketiciye de yansıtılacak zam bugün uygulamaya geçilecekti. Zammın tarihi iki ay ertelendi.

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Türk Telekom’un internet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yapacağı zammın yürürlük tarihinin 2 ay ertelenmesine karar verildi. Artışın, 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Türk Telekom’un internet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yapacağı zammın 2 ay ertelenmesine karar verildi. Yapılan zam, 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart tarihinde aldığı karara göre, bugünden itibaren Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67'lik bir artışa gidilecekti. Kurul aldığı yeni kararla bu zammın yürürlük tarihini 1 Haziran'a erteledi.

İşletmecilerin maliyetlerinde meydana gelecek olan bu artışın, 1 Haziran'dan itibaren tüketicilere de değişen oranlarda yansıtması bekleniyor.