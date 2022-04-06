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LPG fiyatı arttı tüpe gelen zam çıldırdı Son bir yılda yüzde 200'e yakın!

LPG fiyatı arttı tüpe gelen zam çıldırdı Son bir yılda yüzde 200'e yakın!

Mutfak tüpü son bir yılda yüzde 192 zam gördü. Son 10 yıldaki artış yüzde 386'yı buldu. İstanbul'da büyük tüp fiyatı 316 liraya ulaştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan enflasyon verilerine göre otogaz dolum fiyatlarına ise bir yılda yüzde 192.82 zam geldi.

LPG'ye gelen 63 kuruşluk zammın ardından evde kullanılan 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatına da zam uygulandı. 2 Mart'ta 281 lira olan büyük tüpe 11 Mart'ta yeniden zam gelmiş ve fiyat 301 lira olmuştu. Dün ise tüp fiyatına 15 lira daha zam geldi. İstanbul'da büyük tüp fiyatı 316 liraya ulaştı.

10 yıl önce 65 liraydı
Ev tipi büyük tüp 10 yıl önce 65 liraya satılıyordu. 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 120 liraya alınan 12 kilogramlık mutfak tüpünün 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla satış fiyatı 215 lira 50 kuruşa çıkmıştı. 2021'de 11 ayda 12 kilogramlık mutfak tüpüne 20 defa zam yapıldı. Artış yüzde 80'in üzerinde gerçekleşmişti. 10 yılda tüpe gelen zam yüzde 386'yı aştı.

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