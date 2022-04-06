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Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması seçim yaklaştıkça merak edilmeye devam ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri konuşulurken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden iddiaları reddeden bir açıklama geldi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal medya hesabından Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı adaylığı iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

Spekülatif haberler
Gültekin, paylaşımında şunları belirtti:

1. Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır.

2. Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır.

Hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

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