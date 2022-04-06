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DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'de terör örgütü içerisinde bulundukları yönünde haklarında istihbari bilgi bulunan 7 Iraklı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, zanlılara ait dijital materyallere el konuldu. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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