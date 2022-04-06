Ebrar Karakurt kaç yaşında aslen nereli anne ve babası kimdir?

Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt son günlerde başarılarından çok özel hayatı ile gündemde. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi İmge'nin tik tik videoları ile tanınan Devin ile sevgili olmasının ardından imalı paylaşımları ortalığı karıştırdı. Hayranları tarafından gereksiz bulunan bir polemiğe giren Ebrar Karakurt'un hayatı da merak edildi. Peki kimdir Ebrar Karakurt, kimin kızı anne ve babası kimdir?

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Milli Voleybolcumuz Ebrar Karakurt ile uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi İmge ile fırtınalı aşkı bitti. İmge, tik tok videoları ile tanınan Devin ile birlikte olmaya başladı. Bu ilişkiyi kaldıramayan Ebrar Karakurt'un çektiği kısa videolar ile eski sevgilisi imge'nin ilişkisine atıfta bulunması hayranları tarafından gereksiz bulundu ve takipçileri Ebrar Karakurt'un bu polemiklere girmesi kariyerini zedelediğini söyledi. Bu gelişmelerin ardından Ebrar Karakurt'un hayatı yeniden merak edildi. Peki Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında, anne ve babası kimdir?

Yeni aşka yelken saçtı: Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge, TikTok fenomeni Devin ile yeni bir ilişkiye başladı. Devin, sevgilisi İmge'yle bir paylaşım yapıp milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un oynadığı reklam filmini ima ederek "Kadınları desteklemek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki reklamda yer alıp sonrasında kadınları aşağılıyor ve hedef gösteriyor" şeklinde konuştu.

Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisine imalı mesaj: Ebrar Karakurt ise, "Prenses yaptığım kurbağanın canı elbet sinek isteyecekti" cevabını vererek hayranlarını şoke etti. İmge ise Karakurt'a şu yanıtı verdi: "Anlayabildiğim tek şey kadının en büyük düşmanı yine kadınmış."

Ebrar Karakurt kimdir:

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur.

Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır.

Ebrar Karakurt'un anne ve babası

Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

2019 yılı itibarıyla Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'nda düzenli forma giyen Karakurt, Türk Hava Yolları'nda oynadıktan sonra 2021 yazında Igor Volley Novara'ya transfer oldu.