BIST 2.347
DOLAR 14,74
EURO 16,06
ALTIN 909,08
HABER /  POLİTİKA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Dışişleri Bakanlığı'nda flaş atamalar! Büyükelçiler Kararnamesi'nde kim nereye atandı?

Dışişleri Bakanlığı'nda flaş atamalar! Büyükelçiler Kararnamesi'nde kim nereye atandı?

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. En dikkat çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın Zagreb'e büyükelçi yapılması oldu... Rıza Hakan Tekin Kopenhag, Bekir Uysal Brüksel, Mehmet Paçacı İslamabad büyükelçisi olarak atandı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi olmasına, Levent Eler'in de Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğine Bekir Uysal, Riga Büyükelçiliğine Şule Öztunç, Helsinki Büyükelçiliğine Deniz Çakar, Stokholm Büyükelçiliğine Yönet Can Tezel, Kopenhag Büyükelçiliğine Rıza Hakan Tekin, Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ, Rabat Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan, Seul Büyükelçiliğine Salih Murat Tamer görevlendirilecek.

Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'daki Büyükelçiliğine Adnan Keçeci, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'daki Büyükelçiliğine Hüsnü Murat Ülkü getirilecek.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğine Mehmet Paçacı, Tallin Büyükelçiliğine Başak Türkoğlu, Bissau Büyükelçiliğine Ali Sait Akın, Windhoek Büyükelçiliğine Feral Çekerek Oruçkaptan, San Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen, Tiflis Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay, La Paz Büyükelçiliğine Ertan Yalçın, Punom Pen Büyükelçiliğine ise Ülkü Kocaefe'nin isimleri belirlendi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri ise şöyle:

Harare Büyükelçiliği'ne Berna Kasnaklı Vresteden
Nairobi Büyükelçiliğine Subutay Yüksel
Karakas Büyükelçiliği'ne Naci Aydan Karamanoğlu
Hartum Büyükelçiliği'ne İsmail Çobanoğlu
Kişinev Büyükelçiliğine Uygar Mustafa Sertel
Manila Büyükelçiliğine Niyazi Evren Akyol
Niamey Büyükelçiliğine Özgür Çınar
Bogota Büyükelçiliği'ne Beste Pehlivan Sun
Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne Emir Salim Yüksel
Kito Büyükelçiliği'ne Makbule Başak Yalçın
Tiran Büyükelçiliği'ne Tayyar Kağan Atay
Bujumbura Büyükelçiliği'ne Alp Işıklı
Antananarivo Büyükelçiliği'ne İshak Ebrar Çubukçu
Nuakşot Büyükelçiliği'ne Akif Menevşe
Kuveyt Büyükelçiliği'ne Tuba Nur Sönmez
Budapeşte Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu...

ÖNCEKİ HABERLER
İlber Ortaylı'dan bomba asgari ücret çıkışı: Yasaklanmalı
İlber Ortaylı'dan bomba asgari ücret çıkışı: Yasaklanmalı
Yavuz Ağıralioğlu kimdir aslen nereli neden ihraç edildi?
Yavuz Ağıralioğlu kimdir aslen nereli neden ihraç edildi?
YUVAM hesabında yeni düzenleme
YUVAM hesabında yeni düzenleme
Ebrar Karakurt kaç yaşında aslen nereli anne ve babası kimdir?
Ebrar Karakurt kaç yaşında aslen nereli anne ve babası kimdir?
LPG fiyatı arttı tüpe gelen zam çıldırdı Son bir yılda yüzde 200'e yakın!
LPG fiyatı arttı tüpe gelen zam çıldırdı Son bir yılda yüzde 200'e yakın!
 T129 atak helikopterinin ilk yurt dışı teslimatı Filipinler'e gerçekleştirildi
 T129 atak helikopterinin ilk yurt dışı teslimatı Filipinler'e gerçekleştirildi
Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi
Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi
Marketlerde 3 litrelik ayçiçek yağının fiyatı düşünce alarm takıldı! Sosyal medyada gündem oldu
Marketlerde 3 litrelik ayçiçek yağının fiyatı düşünce alarm takıldı! Sosyal medyada gündem oldu
2023 Türkiye genel seçiminde hangi il kaç milletvekili çıkaracak işte liste
2023 Türkiye genel seçiminde hangi il kaç milletvekili çıkaracak işte liste
Yumurtaya yüksek zamlar geliyor! Yumurta üreticileri acil diyerek duyurdu
Yumurtaya yüksek zamlar geliyor! Yumurta üreticileri acil diyerek duyurdu