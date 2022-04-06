Dışişleri Bakanlığı'nda flaş atamalar! Büyükelçiler Kararnamesi'nde kim nereye atandı?
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. En dikkat çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın Zagreb'e büyükelçi yapılması oldu... Rıza Hakan Tekin Kopenhag, Bekir Uysal Brüksel, Mehmet Paçacı İslamabad büyükelçisi olarak atandı.Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi olmasına, Levent Eler'in de Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğine Bekir Uysal, Riga Büyükelçiliğine Şule Öztunç, Helsinki Büyükelçiliğine Deniz Çakar, Stokholm Büyükelçiliğine Yönet Can Tezel, Kopenhag Büyükelçiliğine Rıza Hakan Tekin, Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ, Rabat Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan, Seul Büyükelçiliğine Salih Murat Tamer görevlendirilecek.
Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'daki Büyükelçiliğine Adnan Keçeci, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'daki Büyükelçiliğine Hüsnü Murat Ülkü getirilecek.
Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğine Mehmet Paçacı, Tallin Büyükelçiliğine Başak Türkoğlu, Bissau Büyükelçiliğine Ali Sait Akın, Windhoek Büyükelçiliğine Feral Çekerek Oruçkaptan, San Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen, Tiflis Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay, La Paz Büyükelçiliğine Ertan Yalçın, Punom Pen Büyükelçiliğine ise Ülkü Kocaefe'nin isimleri belirlendi.
Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri ise şöyle:
Harare Büyükelçiliği'ne Berna Kasnaklı Vresteden
Nairobi Büyükelçiliğine Subutay Yüksel
Karakas Büyükelçiliği'ne Naci Aydan Karamanoğlu
Hartum Büyükelçiliği'ne İsmail Çobanoğlu
Kişinev Büyükelçiliğine Uygar Mustafa Sertel
Manila Büyükelçiliğine Niyazi Evren Akyol
Niamey Büyükelçiliğine Özgür Çınar
Bogota Büyükelçiliği'ne Beste Pehlivan Sun
Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne Emir Salim Yüksel
Kito Büyükelçiliği'ne Makbule Başak Yalçın
Tiran Büyükelçiliği'ne Tayyar Kağan Atay
Bujumbura Büyükelçiliği'ne Alp Işıklı
Antananarivo Büyükelçiliği'ne İshak Ebrar Çubukçu
Nuakşot Büyükelçiliği'ne Akif Menevşe
Kuveyt Büyükelçiliği'ne Tuba Nur Sönmez
Budapeşte Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu...