Dışişleri Bakanlığı'nda flaş atamalar! Büyükelçiler Kararnamesi'nde kim nereye atandı?

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. En dikkat çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın Zagreb'e büyükelçi yapılması oldu... Rıza Hakan Tekin Kopenhag, Bekir Uysal Brüksel, Mehmet Paçacı İslamabad büyükelçisi olarak atandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi olmasına, Levent Eler'in de Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğine Bekir Uysal, Riga Büyükelçiliğine Şule Öztunç, Helsinki Büyükelçiliğine Deniz Çakar, Stokholm Büyükelçiliğine Yönet Can Tezel, Kopenhag Büyükelçiliğine Rıza Hakan Tekin, Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ, Rabat Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan, Seul Büyükelçiliğine Salih Murat Tamer görevlendirilecek.

Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'daki Büyükelçiliğine Adnan Keçeci, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'daki Büyükelçiliğine Hüsnü Murat Ülkü getirilecek.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğine Mehmet Paçacı, Tallin Büyükelçiliğine Başak Türkoğlu, Bissau Büyükelçiliğine Ali Sait Akın, Windhoek Büyükelçiliğine Feral Çekerek Oruçkaptan, San Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen, Tiflis Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay, La Paz Büyükelçiliğine Ertan Yalçın, Punom Pen Büyükelçiliğine ise Ülkü Kocaefe'nin isimleri belirlendi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri ise şöyle:

Harare Büyükelçiliği'ne Berna Kasnaklı Vresteden

Nairobi Büyükelçiliğine Subutay Yüksel

Karakas Büyükelçiliği'ne Naci Aydan Karamanoğlu

Hartum Büyükelçiliği'ne İsmail Çobanoğlu

Kişinev Büyükelçiliğine Uygar Mustafa Sertel

Manila Büyükelçiliğine Niyazi Evren Akyol

Niamey Büyükelçiliğine Özgür Çınar

Bogota Büyükelçiliği'ne Beste Pehlivan Sun

Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne Emir Salim Yüksel

Kito Büyükelçiliği'ne Makbule Başak Yalçın

Tiran Büyükelçiliği'ne Tayyar Kağan Atay

Bujumbura Büyükelçiliği'ne Alp Işıklı

Antananarivo Büyükelçiliği'ne İshak Ebrar Çubukçu

Nuakşot Büyükelçiliği'ne Akif Menevşe

Kuveyt Büyükelçiliği'ne Tuba Nur Sönmez

Budapeşte Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu...