Yavuz Ağıralioğlu kimdir aslen nereli neden ihraç edildi?

İYİ Parti'de önce grup başkan vekilliğinden, sonra parti sözcülüğünden alınan İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu merak konusu oldu. Peki Yavuz Ağıralioğlu kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Yavuz Ağıralioğlu neden İyi Parti'den ihraç edildi?

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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Yavuz Ağıralioğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Ağıralioğlu hayatı ve biyografisi! Yavuz Ağıralioğlu kimdir?

1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara'da doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Hatice'dir. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

Gençlik yıllarından itibaren cemiyetçilik faaliyetlerinde bulundu ve memleket meselelerinde inisiyatif aldı. 1995-1997 yıllarında Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde BBP MKYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu. 2018-2019 arası yasama yılında İYİ Parti Grup Başkanvekilliği, 2019-2020 yılları arasında Parti Sözcülüğü vazifesinde bulundu. Halen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.