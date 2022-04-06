BIST 2.345
DOLAR 14,74
EURO 16,06
ALTIN 909,99
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Yavuz Ağıralioğlu kimdir aslen nereli neden ihraç edildi?

Yavuz Ağıralioğlu kimdir aslen nereli neden ihraç edildi?

İYİ Parti'de önce grup başkan vekilliğinden, sonra parti sözcülüğünden alınan İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu merak konusu oldu. Peki Yavuz Ağıralioğlu kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Yavuz Ağıralioğlu neden İyi Parti'den ihraç edildi?

Abone ol

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Yavuz Ağıralioğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Ağıralioğlu hayatı ve biyografisi! Yavuz Ağıralioğlu kimdir?

1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara'da doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Hatice'dir. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

Gençlik yıllarından itibaren cemiyetçilik faaliyetlerinde bulundu ve memleket meselelerinde inisiyatif aldı. 1995-1997 yıllarında Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde BBP MKYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu. 2018-2019 arası yasama yılında İYİ Parti Grup Başkanvekilliği, 2019-2020 yılları arasında Parti Sözcülüğü vazifesinde bulundu. Halen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili vekil eski bakan Fakıbaba 'Etin fiyatı 250 liraya da çıkar' dedi şartı açıkladı
AK Partili vekil eski bakan Fakıbaba 'Etin fiyatı 250 liraya da çıkar' dedi şartı açıkladı
YUVAM hesabında yeni düzenleme
YUVAM hesabında yeni düzenleme
DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı
DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı
LPG fiyatı arttı tüpe gelen zam çıldırdı Son bir yılda yüzde 200'e yakın!
LPG fiyatı arttı tüpe gelen zam çıldırdı Son bir yılda yüzde 200'e yakın!
Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi
Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi
Marketlerde 3 litrelik ayçiçek yağının fiyatı düşünce alarm takıldı! Sosyal medyada gündem oldu
Marketlerde 3 litrelik ayçiçek yağının fiyatı düşünce alarm takıldı! Sosyal medyada gündem oldu
2023 Türkiye genel seçiminde hangi il kaç milletvekili çıkaracak işte liste
2023 Türkiye genel seçiminde hangi il kaç milletvekili çıkaracak işte liste
Yumurtaya yüksek zamlar geliyor! Yumurta üreticileri acil diyerek duyurdu
Yumurtaya yüksek zamlar geliyor! Yumurta üreticileri acil diyerek duyurdu
Abdulkadir Selvi olay belgeyi paylaştı Kılıçdaroğlu 'Erbakan hapse girsin' diye imza atmış
Abdulkadir Selvi olay belgeyi paylaştı Kılıçdaroğlu 'Erbakan hapse girsin' diye imza atmış
Kavga ihbarına giden ekipler buldu! Korkunç manzara
Kavga ihbarına giden ekipler buldu! Korkunç manzara