Türkiye'nin elektrik tüketimi martta arttı! En yüksek tüketim o gün oldu

TÜRKİYE'nin elektrik tüketimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 28 milyon 420 bin 486 megavatsaat oldu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 974 bin 682 megavatsaatle 16 Mart'ta, en düşük tüketim ise 767 bin 891 megavatsaatle 27 Mart'ta gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, martta yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 28 milyon 420 bin 486 bin megavatsaate yükselirken, üretim de yüzde 10,4 artarak 30 milyon 648 bin 117 bin megavatsaat oldu.

Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 18,8'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 18,6'sı doğal gaz santrallerinden, yüzde 13,2'si ise linyit santrallerinden sağlandı.

Elektrik ihracatı yüzde 9,9 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 kattan fazla artarak 91 bin 311 megavatsaatten 298 bin 710 megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda elektrik ihracatı ise yüzde 9,9 azalarak 330 bin 997 megavatsaat oldu. Geçen yılın mart ayında 367 bin 487 megavatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.