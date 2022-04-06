Halden pazara gelmeden aynı üründe fark 15 katı 2 liraya da biber var 30 liraya da

Halden pazara ve markete gelene kadar zamlanan sebze meyve fiyatları tepki konusuydu. Ancak artık halin kendi içinde de kalite farkından dolayı fiyatlarda uçurumlar oluşmaya başladı.

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Hal’de aynı cins ürünlerde fiyat farkı 15 katı buldu. Domatesin en ucuzu 2.5 TL, en pahalısı 17 TL. Biberde fiyat 2 ila 30 TL arasında değişiyor. Keza salatalıkta da durum aynı. Üreticiler, “İhracat arttıkça makas açılıyor” diyor

Son dönemde marketlerde kilogramı 30 TL'yi geçen domates ve biber, 20 TL'yi geçen salatalık fiyatları vatandaşı çileden çıkardı. Türkiye'de örtü altı üretimin merkezi olan Antalya'da özellikle hal fiyatları arasındaki dengesizlik dikkat çekiyor.

Eskiden aynı cins ürünün iki kalitesi arasında fiyat farkı 2-3 TL'yi geçmezdi. Şimdi bu ürünlerin fiyatları arasındaki makas 15 kata yaklaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük yayımlanan hal fiyatlarına göre, halde en düşük dolmalık biber fiyatı 2 TL iken, en yüksek fiyat bunun 15 katı. Yani 30 TL. Yine cin biberin en düşük fiyatı 15 TL. En yüksek fiyat ise bunun 4 katı. Sivri biber ve uç biberde de iki fiyat arasında uçurum var. Öyle ki, her iki üründe de en düşük fiyat 4 TL iken, en yüksek fiyat 30 TL'ye çıkıyor.

Makas çok açık

Fiyatlar arasındaki uçurum domateste de görülüyor. Dökme domatesin kilogramını 2.5 TL'den de bulabiliyorsunuz, 16 TL'den de... Aynı şekilde çeri domatesin en düşük fiyatı 7 TL iken en yüksek fiyatı ise 35 TL.

Pembe domatesin en düşük fiyatı 4 TL iken bunun fiyatı da 25 TL'ye kadar yükseliyor. Benzer durum salatalıkta da var. 3 TL'den başlayan salatalıkta da fiyat farkı 4 katına kadar çıkıyor. Aynı cins üründe makas farkını sorduğumuz Antalya Hal Müdürü Osman Yılmaz, "İç ve dış piyasada çok yüksek talep var.

Bugün kilogramı 90 TL'ye dahi satılan domates oldu halde. Özellikle ihracat çok güçlü. Fiyat arttıkça en kötü ürün dahi değerleniyor. O nedenle de makas açılıyor" dedi.