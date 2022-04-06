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Zafer Partisi Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı ilan etti Yavaş istemiyorum açıklaması yaptırdı

Zafer Partisi Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı ilan etti Yavaş istemiyorum açıklaması yaptırdı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Zafer Partisi bugün 'görevi çağırıyoruz' diyerek Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Mansur Yavaş ise belediye aracılığıyla 'istemiyorum' açıklaması yaptırdı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş‘ı göreve çağırdıklarını duyurdu. Ümit Özdağ, “Biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi, Türkiye’nin gerilime girmeden, düzgün, parlamenter sisteme geçiş sürecini yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş’ı göreve çağırıyoruz” dedi.

Mansur Yavaş istemiyor
Mansur Yavaş'ın ismi sosyal medyada da cumhurbaşkanı adayı olarak TT olurken, Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'e açıklama yaptırdı. Açıklamada "Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır” denildi.  Açıklamada şunlar belirtildi:

1. Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır.

2. Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır.

*Hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

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