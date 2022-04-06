Nisa bebek öldü mü? Hastaneden açıklama geldi annesi ifadesinde ilişkisini itiraf etti
İSTANBUL'da Pendik'te terk edilmiş halde bulunan ve "Nisa Mihriban" ismi verilen bebeğin son durumunu hastane açıkladı. Öldü haberleri çıkan Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakımda tutulduğu ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bildirilirken vicdansız annesi ise tutuklandı. Cani annenin hakimlikteki sorgusunda 'İlk çocuğuma da bakamadım' dediği öğrenildi. Anne bebeğin babasının da kim olduğunu açıkladı.
Pendik'te boş arazide bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebekle ilgili dün öldüğüne dair haberler çıkmıştı. Hastaneden açıklama geldi. Çocuk bakım evinde boğazına kusmuk kaçtığı için kalbi duran Nisa bebek, yaşam savaşını sürdürüyor. Nisa bebeği sokağa bırakan annesiyle ilgili de gelişmeler var. İşte Türkiye'nin konuştuğu Nisa bebekle ilgili son bilgiler:
Nisa Mihriban'ın son durumu: Nisa bebeğin son durumuna ilişkin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden açıklama yapıldı. Dün öldüğüne dair haberler çıkmıştı. Hastane Nisa bebeğin beyin ölümünün henüz gerçekleşmediğini ve durumunun ciddi olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre Nisa Mihriban Bebeğin, beyin ölümünün kesin neticesi 24-48 saat içerisinde belli olacak. Bu arada Çocuk Bakım evinde bebeğin boğazına kusmuk kaçmasıyla ilgili bir kişi hakkında ihmal soruşturması açıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki boş bir arazide 29 Mart'ta terk edilmiş bir bebek bulunmasına ilişkin çalışma başlattı. Terk edilen bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeğin bir kadın tarafından boş araziye bırakıldığını belirledi. Kadının, Maltepe'den metroya binerek Pendik durağında indiği, daha sonra bir taksiye binerek boş arazinin olduğu yere geldiği ve bebeği bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Şüpheli kadının daha sonra bindiği otomobilin plakası üzerinden incelemeyi sürdüren polis, aracın sürücüsü M.D'yi (22) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı.
M.D'nin ifadesinden yola çıkarak, bebeği bırakan kadının Ebru S. (20) olduğu bilgisine ulaşıldı. Pendik'teki evinde gözaltına alınan ve hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Anne Ebru S. "ağırlaşmış yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, savunmasının ardından şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.