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Mavi kart aylık öğrenci akbil 2022 kaç para oldu zam mı geldi yeni tarife

Mavi kart aylık öğrenci akbil 2022 kaç para oldu zam mı geldi yeni tarife

İSTANBUL'da ulaşım ücretlerine zam geldi iddialarının ardından birçok vatandaş istanbul kart ücretlerini araştırmaya başladı. Metro, otobüs, tramvay, metrobüs ve vapurlarda ulaşım imkanı sunan mavi kart güncel ücret tarifesi tablosu haberimizde. Mavi kart aylık öğrenci akbil ücret 78 lira oldu.

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İSTANBUL'da ulaşıma zam için UKOME ikinci kez toplandı ve ulaşıma yüzde 50 zam yapılması masadaki maddelerden biriydi. Fakat UKOME görüşmesinden yüzde 50 zam talebine red cevabı geldi. Bu gelişmenin ardından metrobüs, metro, otobüs ve vapur kullanan birçok vatandaş ise mavi kart aylık fiyatlarını araştırmaya başladı. 2022 yılında Mavi kart aylık öğrenci akbil ücreti 78 lira olarak kaldı, yeni bir zam yapılmadı. 

İşte 2022 İstanbul ulaşım ücretleri son hali...

İstanbul ulaşım ücretleri ne kadar?

İBB'nin istediği yüzde 50 zam onaylansaydı tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacaktı:

İstanbul Kart Tam : 8.22 TL

İstanbul Kart Öğrenci : 4 TL

İstanbul Kart Sosyal : 5.88 TL


Mavi Kart tam : 645 TL

Mavi Kart öğrenci : 117 TL

Mavi Kart sosyal : 400

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