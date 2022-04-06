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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırıda istenen ceza belli oldu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya İstanbul Bakırköy'de Halk TV'den çıktığı sırada yumrukla saldıran sanığın "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapsi istendi.

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İstanbul Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programı çıkışında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu'yu darbeden sanığa "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Satuk Buğra Kavuncu'nun 20 Ağustos 2021'de özel bir televizyon kanalının Bakırköy stüdyosunda bir programa katıldığı anlatıldı.

İddianamede, sanık Sinan Oral'ın programdan sonra caddede sohbet eden Kavuncu'yu sosyal medya ve aktif siyasetten tanıdığı, yanına giderek yaklaştığı Kavuncu'ya herhangi bir şey söylemeden yumruk attığı ve olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi.

Kavuncu'nun basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı aktarılan iddianamede, sanığın savunmasında ise cadde üzerinde görünce antipati duyduğu için bir anlık sinirle müştekiye vurduğunu söylediğini anlatıldı.

İddianamede, kamera görüntülerine göre, olay öncesinde sanığın yanında bulunan kişilerin kimliklerinin tespit edilemediği belirtilerek, olayla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen 3 kişi yönünden tefrik kararı verildiği ifade edildi.

İddianamede, sanık Sinan Oral'ın "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Dava, Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüne göre, duruşma günü verilmeden evrak üzerinden görülecek.

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