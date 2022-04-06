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6'lı Masa bir kez daha kuruluyor! Bu kez ev sahibi hangi parti olacak?

6'lı Masa bir kez daha kuruluyor! Bu kez ev sahibi hangi parti olacak?

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi liderlerinin üçüncü kez bir araya gelecekleri tarih belli oldu. Bu kez ev sahibi Demokrat parti lideri Gültekin Uysal olacak...

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın kurduğu 6'lı Masa toplantılarının üçüncüsünün yapılcağı tarih ve ev sahibi belli oldu. 6 liderin 24 Nisan'da bir araya gelmesi planlanıyor. Buluşmanın ev sahibi Demokrat Parti olacak.

6'lı Masa'nın ilk toplantısı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde Ahlatlıbel'de yapılmıştı. 6 lider daha sonra 28 Şubat'ta altına ortak imza koydukları Güçlendirilmişy Parlamenter Sistem önerisinin açıklandığı toplantıda birlikte kameraların karşısına çıkmıştı. 6'lı Masa'nın ikinci toplantısı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde DEVA Partisi Genel Merkezi'nde yapılmıştı.

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