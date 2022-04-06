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Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa edecek mi? 'Meral Akşener'le görüşeceğim'

Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa edecek mi? 'Meral Akşener'le görüşeceğim'

İYİ Parti'de Başkanlık Divanı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, istifa edip etmeyeceğini merak edenlere üstü kapalı masajını verdi. Ağıralioğlu, istifa değil, mücadele sinyali verdi...

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu 30 Mart'ta Genel İdare Kurulu'nun toplanmasının ardından Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı görevinden alındı ancak Ağıralioğlu'na başka görev verilmedi. Yavuz Ağıralioğlu son divan değişikliğiyle ilgili şunları söyledi:

Görev verilince iyi, verilmeyince kötü mü?
"Kamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim. Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü?

- Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim.

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