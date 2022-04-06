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Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! Karar verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! Karar verildi

 EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

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Güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede dün yakalanan FETÖ şüphelileri Y.K, O.T, G.B, T.D ve A.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine götürülen şüphelilerden Y.K, O.T, T.D ve A.D, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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