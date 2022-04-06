İstanbul kart aylık öğrenci akbili 2022 kaç para oldu yeni zam geldi

İSTANBUL'da ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam geldi. Zam kararını UKOME duyurdu ve yeni zamlı ulaşım tarifelerini duyurdu. Buna göre 2022 yılının ocak ayında 78 lira aylık öğrenci istanbul kart ücreti yeni zamla 109 lira oldu.

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İSTANBUL UKOME toplantısında ulaşım zammı kararı çıktı. Son dakika haberine göre zam yüzde 40 olarak belirlendi. Daha önceki 2 UKOME toplantısında yüzde 50 zam istenmiş ve oylamada reddedilmişti. Bugün UKOME üçüncü kez zam gündemiyle toplandı. Bu kez uzlaşmayla ulaşıma yüzde 40 zam yapılması kararı verildi. Buna göre İstanbulkart tam bilet ücreti 7.67 liraya, mavi kart ise 602 liraya yükseldi. Öğrenci aylık 78'den 109'a Aktarma 3,92'den 5,48'e çıktı. İstanbul'da taksimetre açılışı 9.8 TL, kısa mesafe ücreti 28 lira oldu..

İşte yeni bilet ve taksi ücretleri...

Tam elektronik bilet ücreti: 7.67 TL

Tam abonman: 602 TL

Öğrenci abonman: 109 TL

İlk aktarma: 5.48 TL

Taksi açılış ücreti: 9.8 TL

Taksi kısa mesafe ücreti: 28 TL

Minibüs indi bindi: 5.25 TL

Okul servis ücreti: 0-1 km 554 TL

Personel servis ücreti ilk kalkış: 295 TL

Taksi dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 10 TL

Zamdan önce toplu taşıma ücretleri ne kadardı?

UKOME kararları ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan toplu ulaşım ücretleri şöyleydi:

-1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti 2.66 lira

- Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira

-Taksilerde ise açılış ücreti 7 lira, kısa mesafe 20 lira