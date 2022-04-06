Bugün daha dikkatli olun! 'Sıkıntılar kapıda' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Murat İpek ve Hande Kazanova bugünle ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Ay tüm gün İKİZLER burcunda seyahat edecek arkadaşlar; Koşullar ve şartlar değişken olabilecektir, keza ruh halimizde de dalgalanmalar olur. Oldukça hareketli bir gün, pek tembelliğe izin yok, tüm iletişim kanalları ile aktif iletişim zamanı.
Sıkıntı yaratabilir: Önemli haberlerin alınıp verildiği bir günlerden bir tanesi. Aynı anda birden çok iş ile ilgilenebiliriz ama dikkat odaklanma sorunu sıkıntı yaratabilir.
Yakalama oranımız yüksektir: Duygusal, özel hayata dair önemli konuşmalar yapmak, kararlar almak için uygun değildir. Araştırma, eğitimle ilgili konularda başarı yakalama oranımız yüksektir.
Şansımız oldukça düşüktür: Derinlik, zaman ve sabır isteyen konularda başarı şansımız oldukça düşüktür. Dışarı çıkmak, arkadaşlarla takılmak, sosyalleşmek, uzun sohbetler etmek için süperdir.