Bugün daha dikkatli olun! 'Sıkıntılar kapıda' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Ay tüm gün İKİZLER burcunda seyahat edecek arkadaşlar; Koşullar ve şartlar değişken olabilecektir, keza ruh halimizde de dalgalanmalar olur. Oldukça hareketli bir gün, pek tembelliğe izin yok, tüm iletişim kanalları ile aktif iletişim zamanı.