Ali Babacan: Akaryakıt en fazla 10 lira olacaktı

Enflasyon rakamlarının yüzde 60'a fırlamasını eleştiren DEVA Partili Ali Babacan, aşırı yükselen akaryakıt fiyatlarındaki döviz kuru krizinin olduğunu söyleyerek aslında 10 lira olması gerektiğini söyledi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ülkedeki yüksek enflasyon ve ekonomik krizin sorumlusunun hükümet olduğunu söyledi. Babacan, 'Bu kriz Beştepe yapımı yerli millidir' açıklamasında bulundu. Babacan, Türkiye'de aşırı yükselen akaryakıt fiyatlarının altında enflasyonun değil yüksek döviz kurunun olduğunu ifade etti. Babacan, "Bugün 20 lirayı bulan akaryakıttaki 3-4 lira enflasyondan 10 lirası yüksek döviz kuru yüzünden" şeklinde konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. Türkiye artık kronik enflasyon sürecine girmiştir diyen Babacan, "TÜİK'in açıkladığı makyajlı rakamlar bile acınası durumu gözler önüne sermiştir." dedi.

İşte Babacan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Milletin işine ekmeğine göz koyanları acımayacağını söyleyen Erdoğan, bu ülkede yapılan zamlara karar veren sizsiniz. Zamlar sizin imzanızla yapılıyor.

Bütün dünyada enflasyon var diye bize hikaye anlatmayın. Dünyanın hiçbir bir yerinde bu kadar yüksek enflasyon yok

Ülkenin 130 milyar dolar rezervini siz erittiniz Merkez Bankası'na verdiğiniz yanlış talimatlar yüzünden döviz kuru patladı. Bu ülkede döviz patlayınca her şeyin fiyatının artacağını küçük bir çocuk bile bilir

Döviz kuru patlamasaydı dünyadaki enflasyon bizde geçerli olsa bile bugün 19-20 lira olan akaryakıt fiyatı vergiler dahil maksimum 9 lira olacaktı

Akaryakıttaki 3-4 liralık artış enflasyondan kalan 10 lirası patlayan döviz kuru yüzündendir.

2 ay önce enflasyon sorunumuz yok diyen Erdoğan bugün yüksek enflasyonu kabul ediyor peşinden gelen troller şunlar bunlar virajdan dönerken taklalar atıyorlar

Sayın Erdoğan'a iyi bir haberim var ülke bu yüksek ve kronik enflasyon sürecinden çıkacak ama siz bu dönemde iktidarda olmayacaksınız. Hukuk ve adaleti yerle bir ettiğiniz için asla işin içinden çıkamazsınız.

Ben her şeyi herkesten iyi bilirim diyenden korkacaksın. Bu ülkeyi hep 'Ben ekonomistim' diyenler batırdı.

Merkez Bankası'nı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın saldırılarından kurtarıp tam bağımsız hale getireceğiz. Hukuksuzluğun hüküm sürdüğü ülkede yoksul ve mutsuz insanların sayısı artar.