İstanbul'da Marmaray'a zam geldi! İşte zamlı Marmaray, otobüs, metrobüs, taksi ve dolmuş ücretleri

İSTANBUL'da İBB'ye bağlı şehir içi otobüs, metrobüs, taksi ve taksi dolmuş ücretlerine yüzde 40 zam geldi. Bu zam haberini Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı MarmaraY'a ypılan zam izledi. Marmaray ücretleri de yüzde 36 zamlandı. İşte İstanbuL'da zamlı toplu taşıma ücretleri...

Abone ol

İstanbul'da toplu ulaşıma zam yağmuru sürüyor. Sabah saatlerinde UKOME'den çıkan yüzde 40 zammın ardından bir zam haberi de Ulaştırma Bakanlığı'ndan geldi. Marmaray ücretlerine, yüzde 36 zam yapılırken, en yüksek ücret tam bilette 8,91 liradan 12,12 liraya çıkarıldı.

İşe zamlı Marmaray bilet fiyatları...

Yeni tarifeye göre en yüksek ücret tam bilette 8,91 liradan 12,12 liraya, öğrenci bileti 4,03 liradan 5,48 liraya, öğretmen/yaşlı tarifesi 6,21 liradan 8,45 liraya çıkarıldı. En düşük ücret ise tam bilet 5,48 lira, öğrenci bileti 2,62 lira, öğretmen yaşlı 3,92 lira oldu.

Otobüs, metrobüs, metro, taksi, minübüse yüzde 40 zam...

UKOME'de haftalardır süren zam tartışması bu sabah uzlaşmayla bitti ve toplu taşıma ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. İşte zamlı İETT bilet fiyatları:

Tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya

Tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya

Öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya

İlk aktarma 3,92'den 5,48 liraya

Sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya

Minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e

Okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya

Personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya

Taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.