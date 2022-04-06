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Ankara ve Bursa'da simide zam geldi! Ankara'da simit 4 lira oldu

Ankara ve Bursa'da simide zam geldi! Ankara'da simit 4 lira oldu

ANKARA ve Bursa'da simit ücretlerine zam yapıldı. Simitçiler, 'yetmez ama fakir fukara için bu kadar zamma razı olduk' derken, simit fiyatları Ankara ve Bursa'da 3.5 liradan 4 liraya yükseltildi.

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Ankara'da zam yapılarak 3,5 lira olan simitin fiyatları yeniden zamlandı. Simitin yeni fiyatı 4 lira oldu. Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş , artan maliyetler nedeniyle normalde simidin 5 lira olması gerektiğini savunarak şunları söyledi:

“Halkın alım gücü olmadığı için biz 4 lirada karar aldık. Halk artık, simit bile o kadar lüks oldu ki ‘Hadi simitçiye öğlen yemeğine gidelim’ oldu. Elektriğe yüzde 127, doğalgaza yüzde 50 zam gelmiş. Kira artışları… Mal sahiplerinin hiçbiri devletin açıkladığı yüzde 20’yi kabul etmiyor. Hep yüzde 40-50 kira artışları yapıyorlar.”

Bursa'da tereyağlı simit 4.5 lira
Son bir sene içerisinde birçok defa zam yapılan simitin fiyatı Bursa’da 3 liradan, 4 liraya yükseldi. Bursa simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını söyleyerek, 100 gram normal simidin 3 liradan 4 liraya, tereyağlı simidin ise 3,5 liradan 4,5 liraya yükseldiğini açıkladı. Yeni fiyatlar bir süreden beri geçerli.

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