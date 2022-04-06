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Obeziteye karşı restoran menülerinde kalori yazma zorunluluğu

Obeziteye karşı restoran menülerinde kalori yazma zorunluluğu

İngiltere'de bugünden itibaren restoran ve kafelerde yemek yiyen kişiler yiyecek ve içeceklerinin kaç kalori olduğunu görebilecek.

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BBC'nin haberine göre, ülkede 250'den fazla çalışanı bulunan restoran, kafe ve paket servisi yapan işletmelerin menülerinde yiyecek ve içeceklerin kalorisinin yazılması kararı alındı.

Sağlık ve Sosyal Bakım Dairesi, ülkede obezite rahatsızlığının önemli sağlık problemlerinden biri olduğunu belirterek kalori bilgisinin paylaşılmasının insanların daha sağlıklı tercihler yapmasında rol oynadığını kaydetti.

Menülerde yiyecek ve içeceklerin kalorilerinin yer alması bazı restoran sahipleri tarafından tepkiyle karşılanırken, yeme bozuklukları vakfı karardan memnun olduğunu bildirdi.

Meksika tarzı sokak yemekleri sunan ünlü bir restoranın kurucu ortağı Mark Selby, "restoran zincirinin yiyecek ve içecek bilgileri konusunda zaten "tamamen şeffaf ve açık" olduğunu belirterek kalori saymaya odaklanılmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Selby, "ziyafet çekmek" için restorana gelen müşterilerinin menüdeki kalori bilgilerine bakmayacağını savundu.

Londra'da bir restorana gelen 57 yaşındaki Patrick Callaghan, kararın yemek seçimini etkileyeceğini belirtirken, 18 yaşındaki James Howlett kalori bilgilerinin menüde yer almasının yemek tercihini değiştirmeyeceğini söyledi.

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