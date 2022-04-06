Rus birliklerinin çekildiği köylerde sokaklar ceset dolu! Kan donduran yeni görüntüler geldi
RUSYA, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in çevresinden çekilirken, bölge ceset tarlasına dönmüş durumda. Bucha'dan gelen ve dünyayı ayağa kaldıran kan donduran görüntülerin benzerleri Kiev'in etrafındaki tüm köylerden gelmeye devam ediyor.Abone ol
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 42. gününe girerken başkent Kiev'in civarındaki köylerden çekilen Rus birliklerinden kalan patlamamış mühimmat, Ukraynalı uzman ekipler tarafından toplanıyor. Kiev'in hemen yanı başındaki köylerde çatışmaların ağır izleri tazeliğini koruyor. Tankların ezdiği araçlar, bombalanmış evler, yollarda oluşan bomba çukurları dikkat çekiyor.
Mayınlanmış alanlarda hassasiyetle inceleme yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler, patlamamış top mermilerini belli bir alanda toplayarak imha edilmek üzere araçlara yüklüyor. Yol boyunca çatışmalar sırasında öldürülmüş sivillerin cesetleriyle karşılaşılıyor.