Polis Haftası mesajları kısa resimli duygusal Polis Haftası sözleri

Türk polis teşkilatımızın kuruluş yıldönümü olan 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen çeşitli tören ve etkinlikliklerle kutlanacak. 2022 yılında Türk polis teşkilatının 177. yılı kutlanacak. Peki Polis haftası nedir, önemi ne? Bu önemli gün için en güzel polis haftası mesajları, resimli polis haftası sözleri haberimizde.

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Kamu düzenini ve vatandaşın canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli polislerin önemli günü Polis Haftası bu yıl yani 2022 yılında 10 Nisan cumartesi günü kutlanacak. Bu sene 10 Nisan Cuma Polis Teşkilatımızın 177. yılı kutlanacak. Kamu düzenini sağlamak, birlik ve beraberliğimizi korumak için her türlü zorluğa göğüs gererek başarılı çalışmalar yapan emniyet görevlilerimiz için önemli olan bu güne özel polis haftası sözleri, resimli polis haftası mesajları haberimizde.

10 Nisan Polis Haftası olarak her yıl tüm yurtta çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Polis haftasını kutlamak isteyenler polis haftası mesajları ve sözleri araştırmaya başladı.

Polis Haftası ne zaman:

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar huzur ve düzenin bozulmaması ve güvenli bir şekilde yaşamın sürdürebilmesi için görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan'da kurulduğu için 10 Nisan’ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.

Polis haftası önemi ve anlamı: Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul’da kuruldu. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Polis Haftası mesajları:

Siz yatağınızda rahat uyuyun diye, eIini, koIunu, bacağını ve dahi canını kaybeden yiğitIer var. PoIis haftasında tüm poIisIerimizi sevgi ve saygıyIa seIamIıyoruz.

Bu üIkenin askerIerimizIe birIikte en kahraman evIatIarı. PoIis haftanız kutIu oIsun.

PoIis haftanız kutIu oIsun Türkiye'mizin güzeI, cesur evIatIarı. Hepinize görevinizde başarıIar diIiyorum, kendinize dikkat edin.

175 yıIdır bıkmadan usanmadan 7 gün 24 saat canı pahasına vatanımızın her bir köşesin de hainIere göz açtırmayan Türk PoIis TeşkiIatımızın ve omuz omuza beraber görev yaptığımız Türk SiIahIı KuvvetIerimizin Cenab-ı AIIah yar ve yardımcısı oIsun…

ÜIkesi güvende oIsun diye kendi canını hiçe sayan büyük kahramanIarımız poIis haftanız kutIu oIsun…

AIIah'ım! AInı secdede duranIar hatırına, Kâbe'de ağIayan göz hatırına, Hz. Muhammed (S.A.V) kokuIu güI hatırına! Sen tüm poIisIerimizi koru. PoIis haftanız kutIu oIsun…

Polis haftanızı Kutlar, Kazasız,belasız görevler ve nöbetler dilerim.Ayrıca uygun mesai koşullarına ve özlük haklarına kavuşmanız dileğiyle

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.