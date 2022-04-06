Artık eskisi gibi olmayacak! Whatsapp kullananların çilesi bitiyor: 6 yeni özellik birden duyuruldu

WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor. Şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.