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Artık eskisi gibi olmayacak! Whatsapp kullananların çilesi bitiyor: 6 yeni özellik birden duyuruldu

Artık eskisi gibi olmayacak! Whatsapp kullananların çilesi bitiyor: 6 yeni özellik birden duyuruldu

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sesli mesajlarda altı yeni özelliği birden duyurdu. Yeni özellikler, Wathsapp kullanıcılarının uzun süredir şikayet ettiği birçok sorunu ortadan kaldırıyor.

Artık eskisi gibi olmayacak! Whatsapp kullananların çilesi bitiyor: 6 yeni özellik birden duyuruldu

WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor. Şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

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Artık eskisi gibi olmayacak! Whatsapp kullananların çilesi bitiyor: 6 yeni özellik birden duyuruldu

SOHBET DIŞI OYNATMA

Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz.

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Artık eskisi gibi olmayacak! Whatsapp kullananların çilesi bitiyor: 6 yeni özellik birden duyuruldu

KAYDI DURAKLAT/KAYDA DEVAM ET

Ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini duraklatabilecek ve istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz.

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Artık eskisi gibi olmayacak! Whatsapp kullananların çilesi bitiyor: 6 yeni özellik birden duyuruldu

DALGA BİÇİMİ GÖRSELLEŞTİRME

Ses kayıtları, artık kaydın takip edilmesine yardımcı olmak üzere sohbet penceresinde dalga biçiminde gösterilecek.

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