Safiye Soyman evli mi ilk eşi Ziya Aköz kimdir çocuklarının babası kimdir?

İbo Show'un bu akşamki konuklarından biri de Türk Halk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Safiye Soyman olacak. Sık sık özel hayatı ile merak edilen Safiye Soyman 61 yaşında ve aslen Bolu doğumlu. Henüz 13 yaşındayken 26 yaşındaki Ziya Akaröz ile evli olan Safiye Soyman'ın Harun ve Ümran adında bir kızı var. Faik Öztürk ile resmi olarak evli değiller.

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Çarşamba akşamlarına damga vuran İbo Show'un bu akşamki konuklarından biri de hem şarkıları hem de eğlenceli kişiliği ile sevilen sanatçı Safiye Soyman olacak. Katıldığı programlarda hayatı sık sık merak edilen Safiye Soyman'ın yaşamı, özellikle genç kızlık dönemi çok sancılı ve acılı geçmiş. Henüz çocuk yaşta 13 yaşında zorla kendinden 13 yaş büyük biriyle evlendirilen Safiye Soyman'ın ilk eşi Ziya Akaröz'dür. 10 yıl süren evliliklerinde Harun ve Ümran adında iki çocukları olmuştur. Kızı Ümran Erler şu an 45 yaşında oğlu Harun ise 44 yaşındadır. Safiye Soyman'ın oğlu Harun MS hastasıdır. Uzun yıllar birlikte olduğu, evde evde yaşadığı ve sahne aldığı Faik Öztürk ile resmi olarak evli değildir. Faik Öztürk ile resmi olarak evli olmayan Safiye Soyman imam nikahı yaptıklarını açıklamıştı.

Safiye Soyman kimdir: 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 26 yaşındaki Ziya Akaröz’le on yıl evli kaldı. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış. Safiye Soyman, eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmış.

Daktilo kurslarına falan gitmiş. Ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiş. Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı’na genel müdür sekreteri olarak işe girmiş.

Safiye Soyman'ın Harun Akaröz ve Ümran Erler adında iki çocuğu var.

Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın‘dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve 28 yaşında kazanmış. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalıştı. Bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan‘dan teklif geldi, böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim’de sahneye çıkmış. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmış.

Safiye Soyman, ilk evliliğini henüz çocuk sayılacak yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yaptı. Harun (d.1977) adında bir oğlu ve Ümran Erler adında bir kızı (d.1975) var. Daha sonra 1985 yılında boşandılar.

Safiye Soyman, 1999 yılından beridir iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır.