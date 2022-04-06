Faik Öztürk kimdir aslen nereli Faik Öztürk ne iş yapar, gerçek mesleği ne?

İş adamı kimliğinin yanı sıra sahnelerde Safiye Soyman ile şarkı söyleyen ve Flash TV'de program sunan Faik Öztürk'ün hayatı merak konusu oldu. 1999 yılından beri Safiye Soyman ile birlikte olan Faik Öztürk 60 yaşında ve Elazığlı. Oğlu Göktuğ Öztürk'ü evlendiren Faik Öztürk'ün eski eşi kim, daha önce evlendi mi sorusunun ise merak ediliyor.

Abone ol

Safiye Soyman ile sahnelere çıkan, sahne şovu yaparak şarkı söyleyen Faik Öztürk'ün hayatı merak konusu oldu. 1999 yılından beri şarkıcı Safiye Soyman ile birlikte yaşayan resmi nikah yapmayan Faik öztürk, 60 yaşında ve Elazığ doğumlu. Aynı zamanda Flash TV'de kendine has üslubu ile program yapan Faik Öztürk'ün bilinen bir oğlu var. Yakın zamanda oğluna düğün yapan Faik Öztürk'ün ilk eşine aile bir bilgi bulunmuyor. Peki Faik Öztürk evli mi, eski eşi ve çocuğu var mı?

Faik Öztürk kimdir: 13 Nisan 1962'de Elazığ'ın Ağın ilçesinde dünyaya gelen Faik Öztürk, Astsubay çocuğu olması nedeniyle birçok farklı ilde ikamet etti. Çankaya Lisesi’nde okuyan Öztürk, lise ikinci sınıftayken okulu bıraktı. Daha sonra Ankara’daki İstanbul yolunda bir fabrikada tuvalet temizleyip yer silme işine girdi. Bir buçuk sene sonra, el yazısı çok düzgün diye patron onu muhasebeye geçirdi. 1982’de oradan ayrılırken, fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.

Faik Öztürk oğlu Göktuğ Öztürk'ü evlendirdi, fakat oğlunun annesi, ilk eşine ait bir bilgi bulunmuyor. Faik Öztürk, Safiye Soyman ile resmi nikahlı değil.

Balıkesirli bir asker arkadaşının "Bana hurda tren rayı bulabilir misin?" söylemi üzerine 1 milyon lira borç bulan Öztürk, rayları, TIR’ların başında Balıkesir’deki haddehaneye kadar bizzat taşıdı. 6 ay sonra 185 milyon parası oldu. 6 ay sonra devlete olan borcunu kuruşuna kadar ödedikten sonraki kazancı, 285 milyon lirayı buldu.

Faik Öztürk, “Gönül Türküleri” adlı bir de albüm çıkardı. Öztürk, bu albümden elde ettiği geliri şehit ailelerine armağan etti. İkinci albümün gelirini ise kekemelere bağışladı. Yaptığı bu işlerin yanında Ankara’da bazı işletmelerin sahibidir. Bunların yanı sıra, Dünya Bankası finanslı, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır. Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri de yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası'nda 3 dönemdir meclis üyeliği yapmıştır.

Faik Öztürk, 1999 yılından bu yana şarkıcı Safiye Soyman ile beraberdir.