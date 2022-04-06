MHP'de 'Baki Ersoy krizi' büyüyor! Tepki olarak MHP'den istifa etti

MHP'de enflasyon ve zam açıklamaları nedeniyle Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevkedilmesi partiyi karıştırdı. Kocasinan Belediye Meclis üyesi Sedat Kılınç, "Milletvekilinin asli görevi milletin hakkını korumak, Derdine Tercüman olmak, Sorunlarına çözüm bulmaktır" diyerek MHP'den istifa etti.

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Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan Belediyesi Meclis üyesi Sedat Kılınç, "Milletvekilinin asli görevi milletin hakkını korumak, Derdine Tercüman olmak, Sorunlarına çözüm bulmaktır" sözlerini paylaşarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un yerel bir tv kanalında yaptığı "Milletin yüksek enflasyondan dolayı beli büküldü" açıklamalarının ardından parti disiplin kuruluna sevkinin yanlış olduğunu savunan Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan Belediyesi Meclis üyesi Sedat Kılınç, sosyal medya hesabından yaşanan süreci içine sindiremediğini ifade ederek, partisinden istifa ettiğini duyurdu.



Kılın açıklamasında geçmişte kendisinin de ekonomik zorluklar ve koşullarla ilgili eleştirilerde bulunduğunu hatta bu nedenle uyarılar aldığını belirttiği paylaşımında şu sözlere yer verdi;

"Milletvekilinin asli görevi milletin hakkını korumak, Derdine Tercüman olmak, sorunlarına çözüm bulmaktır.Dün MHP milletvekili Baki Ersoy vekili olduğu milletin yüksek enflasyondan dolayı beli büküldü dediği için disipline sevk edildi.Bende geçmişte benzer eleştiriler yaptığım İçin parti yönetiminden uyarılar almıştım.söylediğine bakıyorum doğrumu evet doğru.Millet perişan, geçinemiyor, alım gücü kalmadı. Beni disipline sevk etmenizede gerek yok Partim olan MHP den istifa ediyorum.Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz her zaman hakkın yanında olacağız. Doğruyu söylemeye devam edeceğiz."