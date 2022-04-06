BIST 2.324
DOLAR 14,74
EURO 16,12
ALTIN 913,07
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Kahtalı Mıçe kimdir kaç yaşında aslen nereli? Mıçe ne demek anlamı ne?

Kahtalı Mıçe kimdir kaç yaşında aslen nereli? Mıçe ne demek anlamı ne?

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Kahtaçı Mıçe kimdir, kaç yaşında ve gerçek adı nedir soruları merak konusu oldu. Aslen Adıyamanlı olan Kahtalı Mıçe'nın gerçek adı Mustafa Aslan'dır. Hülya Aslan ile evli olan Kahtalı Mıçe'nın 4 çocuğu vardır. Mazlum Kuzey sinema filminde oynayan Kahtalı Mıcı 69 yaşındadır.

Abone ol

Farklı tarzı ve sesi ile çok konuşulan Kahtalı Mıçe kimdir, gerçek adı ne ve nereli soruları İbo Show'a katılmasının ardından merak konusu oldu. Aslen Adıyamanlı olan Kahtalı Mıçe'nın gerçek adı Mustafa Aslan'dır. 1953 doğumlu olan Kahtalı Mıçı 69 yaşında ve Hülya Aslan ile evlidir. Kahtalı Mıçe'nin 4 çocuğu vardır.

Kahtalı Mıçe kimdir: Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçı, 1953 yılında Adıyaman‘ın Kahta ilçesinde doğmuştur. Mıçı,Mustafa’nın kısaltılmışıdır. 2 kız bir erkek kardeşi vardır. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu.

Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı

17 Yaşından itibaren Kahta’da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı. 79 yılında bir düğünde söylediğiKürtçe şarkı nedeniyle Beden Terbiyesi İl Müdürlüğündeki işinden oldu. Ardından tutuklanarak bir süre cezaevinde kaldı. 1980 döneminde tekrar tutuklandı.

Sırrı Süreyya Önder’in “Beynelmilel” filminde oynadı. 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep‘de yaşayan Kahtalı Mıçı, 1991 yılında İstanbul‘a göç etmiş ve bir süre İstanbul’da yaşadıktan sonra Şanlıurfa‘ya yerleşti.

Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir. Kahtalı Mıçı, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kayıp üniversite öğrencisi korkunç halde bulundu
İstanbul'da kayıp üniversite öğrencisi korkunç halde bulundu
CHP'li Engin Altay: Erdoğan'ın çıraklık dönemini mumla arıyoruz
CHP'li Engin Altay: Erdoğan'ın çıraklık dönemini mumla arıyoruz
ÖSYM Başkanı duyurdu! Bu yıl ilk kez uygulanacak
ÖSYM Başkanı duyurdu! Bu yıl ilk kez uygulanacak
Rus birliklerinin çekildiği köylerde sokaklar ceset dolu! Kan donduran yeni görüntüler geldi
Rus birliklerinin çekildiği köylerde sokaklar ceset dolu! Kan donduran yeni görüntüler geldi
CHP’li eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklandı
CHP’li eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklandı
Yeni karar duyuruldu! Kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
Yeni karar duyuruldu! Kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
Obeziteye karşı restoran menülerinde kalori yazma zorunluluğu
Obeziteye karşı restoran menülerinde kalori yazma zorunluluğu
Erzurum'da Kur'an Kursunda çocuklara tecavüz haberi nedeniyle RTÜK 3 televizyona para cezası kesti
Erzurum'da Kur'an Kursunda çocuklara tecavüz haberi nedeniyle RTÜK 3 televizyona para cezası kesti
Papa Franciscus BM'yi yerden yere vurdu
Papa Franciscus BM'yi yerden yere vurdu
Ali Babacan: Akaryakıt en fazla 10 lira olacaktı
Ali Babacan: Akaryakıt en fazla 10 lira olacaktı