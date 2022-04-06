Kefken açıklarında mayın alarmı! SAS timleri üçüncü kez mayın imha etti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika mayın açıklaması... Kefken açıklarında üçüncü kez mayın bulundu SAS timleri müdahale etti. Ukrayna ve Rusya'nın birbirini suçladığı Karadeniz'de döşenen mayınların serbest kalması sonucu yaklaşık 450 tane olduğu iddia edilen mayının Türkiye'ye doğru yöneldiği belirtilmişti.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kocaeli'nin Kefken açıklarında tespit edilen mayına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerinin müdahale ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kefken açıklarında mayın benzeri bir cismin tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu cismin deniz karakol uçağı tarafından mayın olduğunun teşhis edilmesinin ardından bölgenin emniyete alındığı aktarılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına imha edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
İki mayın bulunmuştu
İstanbul Boğazı açıklarında 26 Mart'ta; Karadeniz İğneada açıklarında ise 28 Mart'ta mayın bulunmuş ve etkisiz hale getirilmişti.