İstanbul yeni zamlı fiyatlar ne zaman geçerli? İETT açıkladı 9 Nisan 2022'de başlıyor

İSTANBUL'da tam abonman bileti yüzde 40 zamla 602 lira oldu. Öğrenci abonman fiyatı ise 109 liraya yükseldi. İstanbul ulaşımında yeni zamlı fiyatlar 9 Nisan 2022 cumartesi günü itibariyle geçerli olacak.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) olağanüstü toplantısı, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Son aylardaki ciddi maliyet artışları nedeniyle toplu ulaşım ücretlerine zorunlu artış yapılması gündemiyle yapılan üçüncü olağanüstü toplantıdan uzlaşma çıktı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Hükümet temsilcileri ile yaptıkları uzun müzakereler sonrasında, kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliği ve esnafın biraz nefes alması için tüm toplu ulaşım araçlarına yüzde 40 oranında zam yapılmasına karar verdiklerini açıkladı. Oylamaya sunulan teklif, Bakanlık temsilcilerinin mahkemeye verdikleri 5,48’lik bir önceki bilet fiyatına şerh koymalarıyla, ancak oy birliğiyle kabul edildi.

Zamlı İstanbul ulaşım ücretleri şöyle oldu?

Yüzde 40 zamlı tarifenin ne zaman başlayacağı da ortaya çıktı. Yeni fiyatlar 9 Nisan 2022 Cumartesi günü uygulamaya konulacak. Buna göre İstanbul’da 5,48 olan elektronik bilet fiyatı 7,67 liraya, ilk aktarma 3,92 liradan 5,48 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya yükseldi.

2,67 lira olan öğrenci indirimli elektronik bilet ücreti 3,74 liraya, 78 lira olan öğrenci abonman ücreti 109 liraya, 3,92 lira olan öğretmen indirimli bilet ücreti 5,49 liraya yükseldi. 7 lira olan sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,8 lira, 20 lira olan kısa mesafe 28 lira, 3,75 lira olan minibüs indi bindi ücreti 5,25 lira, 396 lira olan 0-1 km arası okul servis ücreti 554 lira olarak belirlendi. 211 lira olan personel servis ücreti (10 – 17 koltuk kapasiteli taşıt ilk kalkış) 295 lira şeklinde düzenlendi.